Il big match Fezzanese-Rapallo finisce pari, ne approfitta il Baiardo

La supersfida tra Rapallo e Fezzanese finisce senza vincitori né vinti. Dopo la gara del Macera gli ospiti restano primi a 25 punti, i padroni di casa inseguono ancora a meno uno visto che la gara è terminata 1-1. Il solito Chiarabini apre la marcature nel finale del primo tempo per il Rapallo, poi la Fezzanese pareggia a cinque minuti dal termine con Smecca.

Il Baiardio approfitta dell’ 1-1 tra Rapallo e Fezzanese

Un punto a testa, nessuna fuga e una squadra davvero felice: il Baiardo. I genovesi infatti oggi si impongono senza difficoltà 4-0 con il Cadimare sempre più ultimo in classifica. Giambarresi segna due volte, poi ci pensano i gemelli del gol Romei e Battaglia a chiudere i conti e far volare la squadra al terzo posto con 23 punti. A pesare sulla rimonta del Baiardo è anche l’impresa dell’Atheltic Albaro che batte il Rivasamba ora quarto a 21. Zazzeri apre le marcature, Gandolfo pareggia, nella ripresa i genovesi trasformano due rigori con Pagano e a nulla serve il gol di Scarpino che fissa solo il punteggio sul 2-3.

Nella altre gare successo importante per il Campomorone 3-2 in casa del Canaletto che si rilancia in chiave playoff raggiungendo il quinto posto. Prmo tempo scoppiettante con un autogol e le reti di Del Padrone, Chiriaco e Zola, poi ci pensa bomber De Martini, a dieci minuti dalla fine della prima frazione a regalare tre punti ai suoi. Nella sfida tra Molassana e Busalla nessun vincitore. I padroni di casa provano scappare e vanno sul 2-0, poi Spano e Cotelessa li ripendono per il 2-2 finale.