Genova Calcio-Ventimilgia per volare, match salvezza per l’Arenzano

Tre punti per volare e andare a caccia delle prime della classe. La Genova Calcio, quinta con 19 punti, prova il sorpasso contro la terza della classe, il Ventimiglia terzo a quota 20. I biancorossi arrivano al match caricati dal netto successo 6-2 sull’Albenga che ha permesso alla squadra di raggiungere la finale di Coppa Italia di Eccellenza. In campionato invece domenica scorsa sono stati conquistati tre punti fondamentali per rientrare in zona playoff con il Finale.

Il Ventimiglia invece nell’ultimo turno ha battuto l’Ospedaletti 2-1 in trasferta confermandosi squadra di alta classifica. Si affrontano due delle migliori difese del campionato, i genovesi hanno suito nove gol, i frontalieri 10, i biancorossi hanno il miglior reparto di tutto il torneo.

Aerzano-Ospedaletti match salvezza

Partita fondamentale ma nelle zone basse della classifica quella tra Arenzano e Ospedaletti entrambe a 11 punti, insieme al Varazze e sopra solamente all’Alassio a 3. La retrocessione diretta è un rischio già quasi evitato, ma la lotta è aspra per cercare di posizionarsi al meglio nei playout. I rossoneri hanno perso domenica scorsa con il Pietra Ligure, ma sono in linea con gli obiettivi stagionali. Da ripescati, e quindi con un organico già organizzato per la Promozione non stanno sfigurando affatto in Eccellenza.

Negli altri match di giornata la neocapolista Albenga riceve il Pietra Ligure, il Taggia secondo se la vedrà in trasferta con il Varazze Don Bosco, mentre la Cairese terza affronta il fanalino di coda Alassio.Turno di riposo per il Finale.