Eccellenza, arrivano due rinforzi per la Genova Calcio

Sono giornate calde in casa della Genova Calcio, squadra impegnata nel campionato di Eccellenza, Girone A. Ieri i biancorossi hanno battuto in casa 2-1 il Finale al termine di una gara non adatta ai deboli di cuore. Gli ospiti sono passati in vantaggio a inizio primo tempo, poi però i padroni di casa hanno rimesso le cose a posto, prima pareggiando e infine segnando con Riggio il gol vittoria a pochi secondi dalla fine.

Genova Calcio, doppio colpo di mercato

Tre punti fondamentali per la Genova Calcio che così è risalita in classifica agguantando la zona playoff con il quinto posto raggiunto proprio sorpassando il Finale battuto ieri. Ora bisognerà continuare a correre per riuscire a chiudere il campionato nelle zone alte e una mano al tecnico dei biancorossi arriva anche dalla dirigenza.

Oggi infatti la società ha rilasciato sul proprio profilo Facebook una nota per annunciare due nuovi acquisti: "La ASD Genova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei giocatori, Antonio Di Pietro, classe 1997, scuola Sampdoria, ex Lavagnese, Ligorna e Goliardica, è di Tommaso Vatteroni, classe 2003, ex Lavagnese ed Entella. La Società biancorossa da il proprio benvenuto ai due ragazzi ed augura le migliori fortune sportive". Un doppio colpo di calciomercato per continuare a correre nel campionato di Eccellenza, Girone B