Genova Calcio-Finale 2-1: pali, spettacolo e alla fine spunta Riggio

Vittoria e sorpasso per la Genova Calcio che al termine di una gara dalle mille emozioni batte il Finale 2-1. Due pali, una rimonta e la rete all’ultimo secondo rendono il pomeriggio dei genovsi ricco di emozioni e anche di felicità, perché con questi tre punti viene agganciato il quinto posto in classifica che vale i playoff. Tre punti importanti quindi perché adesso la vetta è solo a più cinque.

La cronaca ddi Genova Calcio-Finale 2-1

Le due squadre si fronteggiano senza paura nonostante la posta in gioco sia già abbastanza alta. Il Finale ha il merito di partire meglio, all’8 coglie la traversa con Garibbo, poi al 12’ è già davanti, merito di De Benedetti che batte al volo il portiere avversario. Gli ospiti provano ad approfttare della situazione ma per due volte Garibbo sbatte sul muro alzato da Brina. Il numero uno tiene a galla i suoi che al 37’ trovano il pari con Pittaluga che converge da sinistra e infila l’1-1 con cui si va a risposo.

Nella ripresa lo spettacolo continua tra due squadre che non si risparmiano. Al 75’ Ilardo pareggia il conto dei legni con un palo in girata, gesto che forse meritava migliore fortuna. All’80 Capotos rischia l’autogol, mentre la rete decisiva arriva a pochi secondi dalla fine del match: merito di Riggio che da dentro l’area scarica alle spalle del portiere avversario la palla che vale i tre punti per i genovesi.