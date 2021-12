Coppa Italia Eccellenza: la finale sarà Genova Calcio-Fezzanese

Le semfinali di ritorno premiano Genova Calcio e Fezzanese, e saranno così loro a giocarsi la finale della Coppa Italia di Eccellenza. Oggi i genovesi travolgono 6-2 l’Albenga bissando il successo dell’andata. Partita in bilico solo nel primo tempo quando i biancorossi vanno in vantaggio con Morando, poi vengono ripresi da Carballo, ma prima della fine della frazione vanno di nuovo sopra con Cappannelli al 34’. Nella ripresa invece la Genova Calcio accelera e chiude i conti: segnano Morando, ancora Cappannelli e Di Pietro nei primi venti minuti e la qualificazione ora è in ghiaccio. Prima della fine arrivano ancora le reti di Graziani e Lupi che valgono solo come firme sul tabellino.

Meno spettacolo nell’altra sfida che certifica il periodo d’oro della Fezzanese. La capolista del girone B di Eccellenza mette a referto la nona vittoria di fila in tutte le competizioni con il 2-0 sul Campomorone Sant’Olcese, già batttuto all’andata 1-0. I verdi prendono il volo nella ripresa con Dell’Amico e il solito bomber Baudi e conquistano così un posto in finale.