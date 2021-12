Rapallo Rivarolese-Fezzanese: al Macera la sfida dell’anno

Una domenica ad altissima quota per il campionato di Eccellenza, Girone B. E’ finalmente arrivato il momento del big match tra la Fezzanese prima e il Rapallo Rivarolese secondo. I verdi hanno 24 punti, hanno vinto tutte le ultime otto gare giocate tra campionato e Coppa Italia, dove sono approdati in finale in settimana, e hanno il miglior attacco del torneo con 24 all’attivo, tre in più dei prossimi avversari.

La marcia del Rapallo, ex capolista, si è invece interrotta due gare fa con la sconfitta con il Busalla, la prima dopo sette vittorie di fila, e nell’ultimo turno è poi arrivato il pirotecnico pari 3-3 con l’Athletic Albaro. Una vittoria garantirebbe il sorpasso visto che è solo un punto dietro i prossimi avversari

Le altre gare di giornata in Eccellenza, Girone B

Ad approfittare del big match potrebbe esser il Rivasamba, al mometo terzo a quota 21 e impegnato con l’Atheltic Albaro squadra a metà del guado tra playoff e playout. Sfida per il quinto posto tra Canaletto a quota 18 e Campomorone a 16, mentre la quarta della classifica, il Baiardo, fa visita al Cadimare scivolato all’ultimo posto dopo il ko con il Molassana. I genovesi affronteranno domenica il Busalla che ha 15 punti ed è chiamato a vincere per approdare nel gruppo che lotta per i playoff. Turno di riposo per la Sestrese che naviga in cattive acque: i verdestelllati sono terzultimi con 10 punti.