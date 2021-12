Rapallo Rivarolese, arriva un portiere giramondo

Continua la campagna di rafforzamento del Rapallo Rivarolese che annuncia il nuovo colpo di mercato a poche ore dalla sfida più importante dell'anno. Oggi alle 15 i bianconeri, secondo in classifica, sfidano al Macera la Fezzanese, prima della classe. A separarle c'è un solo punto, la possibilità del sorpasso c'è, ma non sarà facile perché i verdi arrivano al match caricati da ben 8 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia.

Nuovo colpo di calciomercato per il Rapallo Rivarolese

L'obiettivo di entrambe le squadre è ovviamente la promozione, traguardo non facile da centrare, ma sia il Rapallo che la Fezzanese hanno tutte le carte in regola. Da oggi poi i ruentini hanno anche un nuovo portiere, come annunciato dalla società sui propri canali sociale. Questa la nota ufficiale: "Fabrizio Maria Pratticò ha firmato in data odierna con il Rapallo Rivarolese. Nato a Reggio Calabria nel 1990, Pratticò vanta una carriera di tutto rispetto. Un vero 'giramondo' che in oltre 14 anni ha giocato non solo in Italia (Serie C, Serie D e Eccellenza), ma anche in Svezia, Islanda e nelle Isole Salomone. Trasferitosi a Rapallo per motivi di lavoro, nella stagione 2019/20 ha militato nel Gallico Catona, in Calabria, vincendo il premio come miglior portiere della categoria".

Un colpo importante, un nuovo portiere di grande esperienza per blindare la porta e continuare a sognare la Promozione per il Rapallo Rivarolese.