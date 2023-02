Vicenza-Entella, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

L'Entella prova a fare la storia. Stasera alle 20,30 i chiavaresi scendono in campo al Menti per sfidare il Vicenza nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C con i liguri che partono in vantaggio dopo l'1-0 dell'andata al Comunale. In caso di passaggio del turno sarebbe la prima finale della competizione della storia del cub.

Vicenza-Entella, probabili formazioni per la Coppa Italia

Volpe studia il turnover in vista del match contro i veneti, dopo il pari di Olbia in campionato ci sarà la sfida al Montevarchi da non sbagliare assolutamente per riagganciare i piani alti della classifica. Non che la Coppa sia meno importante, come ha rivelato ieri Paolucci, ma le energie vanno gestite e la rosa lunga permette al tecnico di cambiare senza perdere nulla in termini di qualità

In difesa sicuri del posto Pellizzer, squalificato e Olbia, e Chiosa che invece salterà a prossima gara di campionato perché fermato dal giudice sportivo. A centrocampo Paolucci e Tascone faranno rifiatare Rada e Corbari, rivoluzone totale in attacco con Meazzi alle spalle di Faggioli e Morosini mentre Ramirez, Merkaj e Zamparo saranno inizialmente in panchina. Di seguito i ventidue che dovrebbero scendere in campo.

Vicenza (3-4-1-2) Confente, Ierardi, Pasini, Bellich; Valietti, Zonta, Ronaldo, Greco; Stoppa; Della Morte, Rolfini.

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Chiosa, Sadiki, Pellizzer; Zappella, Paolucci, Tascone, Favale; Meazzi; Morosini, Faggioli.

Coppa Italia, Vicenza-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di questa sera sarà decisiva per il passaggio in finale contro una tra Foggia e Juventus Next Gen, ricordiamo che non esiste più la regola del gol in trasferta e che in caso di parità d punteggio abbinato tra le due partite ci saranno prima i supplementari e nel caso i rigori. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport con la piattaforma che è inserita anche nel pacchetto DAZN.