Coppa Italia, l'Entella vince la prima semifinale con il Vicenza

Quarta vittoria di fila per l'Entella che dopo i tre successi in campionato con Torres, Alessandria e Rimini, regola anche il Vicenza nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C con il risultato di 1-0 grazie al rigore trasformato nella ripresa dal ritrovato Morosini. Un piccolo vantaggio quindi per i chiavaresi che il 15 febbraio saranno di scena al Menti per il ritorno, chi passerà affronterà nella finalissima una tra Foggia e Juventus Next Gen.

Coppa Italia, Entella-Vicenza 1-0

Come da programmi Volpe si affida ad un po' di turnover, come sempre fatto in questa competizione. Rispetto ai turni precedenti però la difesa è per due terzi quella titolare, giocano infatti Chiosa e Parodi con Sadiki, cambia invece tutto l'attacco con Meazzi a sostegno di Faggioli e Morosini. Ed è proprio quest'ultimo l'uomo della provvidenza per i chiavaresi. Il periodo buio degli infortuni è ormai il passato, già in campionato la punta tutta tecnica è stata decisiva e oggi si è confermato un valore aggiunto a questi livelli.

La gara inizia con l'Entella padrona del campo ed è proprio Morosini a provarci intorno al quarto d'ora con una conlcusione che non spaventa però il portiere avversario. Con il passare dei minuti il Vicenza prende le misure e la gara tende ad addormentarsi regalando pochissime emozioni.

Nella ripresa i padroni di casa tornare a spingere con forza e al 59' vanno vicinissimi al vantaggio ma Faggioli tutto solo in area fallisce l'occasione. L'Entella ora ci crede e al 66' passa: Faggioli viene steso in area di rigore, per l'arbitro è massima punizione, da dischetto va Morosini che spiazza il portiere e segna la rete dell'1-0. L'autore del gol subito dopo lascia il campo a Ramirez e al 73' la Virtus va di nuovo vicina alla rete con Paolucci che colpisce il palo con un gran destro. Niente raddoppio che sarebbe stato importante per la gara di ritorno, ma per l'Entella va comunque bene così, il poker di vittorie è servito e domenica in campionato c'è il match ad alta quota con la Cararese per continuare la rincorsa alla Reggiana capolista.

Il tabellino di Entella-Vicenza 1-0

Marcatori: 66′ Morosini (VE) su rig.

Virtus Entella (3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa (dal 59′ Pellizzer); Zappella, Tascone (dal 59′ Siatounis), Paolucci (dal 77′ Dessena), Favale; Meazzi; Faggioli (dal 77′ Zamparo), Morosini (dal 69′ Ramirez). A disposizione: Paroni, Barlocco, Giammaresi, Di Mario, Corbari, Rada, Banfi, Merkaj. Allenatore: Gennaro Volpe.

L.R. Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Cappelletti, Sandon; Valietti, Ronaldo (dal 57′ Greco), Zonta (dal 82′ Cavion), Dalmonte; Jimenez (dal 70′ Oviszach), Stoppa (dal 82′ Giacomelli); Rolfini (dal 70′ Alessio). A disposizione: Brzan, Iacobucci, Corradi, Bellich, Ferrari, Begic, Ndiaye, Busatto. Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: sig. Mario Saia di Palermo, assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Simone Biffi di Treviglio, quarto ufficiale Emanuel Frascaro di Bologna.

Ammoniti: Parodi (VE), Sandon (LRV), Cappelletti (LRV)

Note: terreno in sintetico, serata mite