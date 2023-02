Entella ko a Vicenza, niente finale di Coppa Italia

Si ferma a dieci minuti dal traguardo la corsa in Coppa Italia dell'Entella. I liguri vengono sconfitti 4-1 dal Vicenza ai supplementari e dicono addio alla possibilità di giocarsi la prima finale della propria storia. Dopo l'1-0 dell'andata, i veneti pareggiano i conti nel secondo tempo e poi ribaltano il risultato nei supplementari.

Vicenza-Entella 3-0, gol la cronaca

Volpe fa ampia rotazione con De Lucia e non Borra in porta, in difesa c'è l'esordio di Manzi, arrivato nel mercato di gennaio, in mediana spazio alla coppia Paolucci-Tascone, mentre il tridente è tutto nuovo con Meazzi, Morosini e Faggioli.

Partono meglio i chiavaresi che al 5' hanno già la prima buona occasione con Faggioli e Morosoni che duettano in area ma non riescono a trovare la conclusione. Passano otto minuti e il tiro cross pericoloso di Favale per poco non diventa un assist per il tocco sotto porta di Faggioli. Con il passare dei minuti sale di tono il Vicenza e nel finale ci prova due volte con Bellich che non trova la porta in entrambe le occasioni. Si va così al riposo sul pari, risultato che è preziosissimo per l'Entella.

Nella ripresa però cambia tutto, ci prova subito Stoppa ma De Lucia è bravo a blindare il primo palo, la risposta dell'Entella è nel tiro alto di Tascone da buona posizione. A dieci minuti dalla fine arriva la doccia gelata per i chiavaresi con la rete di Della Morte bravo a conretizzare uno schema su punizione. E'1-0, tutto torna in parità e si va ai supplementari.

E proprio nel primo tempo il Vicenza mette la freccia, al 103' è Ferrari a battere De Lucia di testa, nella ripresa segnano anche Stoppa su rigore, ancora Ferrari e infine Zamparo per gli ospiti, sono le reti che spediscono in finale i padroni di casa ed eliminano l'Entella dalla Coppa Italia di Serie C.