Coppa Italia, Paolucci alla vigilia di Vicenza-Entella: "Vogliamo la finale"

E' già un momento decisivo per la stagione dell'Entella. I chiavaresi domani alle 20,30 sfidano il Vicenza nella semifinale di ritorno della Coppa Italia d Serie C. All'andata i liguri si imposero 1-0, un piccolo vantaggio in vista del match del Menti.

Paolucci e la sfida id Coppa Italia Vicenza-Entella

Alla vigilia della partita che vale la finale del torneo, sarebbe la prima nella storia dela Virtus, parla Paolucci al sito ufficiale dell'Entella: "Domani ci attende una sfida importantissima. Giocheremo in uno stadio storico, contro una buonissima squadra. Siamo carichi, motivati e consapevoli che dovremo fare una grande partita per passare il turno e andare in finale. La Coppa Italia come detto più volte è un obiettivo importante per noi e vogliamo arrivare fino in fondo. Abbiamo fatto un buon cammino sin qui, eliminando buone squadre e adesso vogliamo a tutti i costi completare l’opera e andare a giocarci le nostre carte in finale“.

L’Entella avrà due risultati su tre a disposizione, ma Paolucci non vuole fare calcoli. “Dobbiamo giocare senza pensare di aver vinto la gara d’andata“, prosegue il capitano biancoceleste, “l’atteggiamento dovrà essere perfetto. Sarà fondamentale entrare in campo per vincere la partita, senza aspettare i nostri avversari. Chiaramente siamo contenti di esserci aggiudicati il primo atto di questa doppia sfida, ma l’errore più grande che potremmo commettere sarebbe quello di pensare di avere due risultati su tre a disposizione. Il rispetto per il Vicenza è massimo, ma la voglia di andare in finale è davvero tanta“.