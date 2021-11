Coppa Italia, l'Entella affronta il Padova: scocca l'ora dei giovani

Torna la Coppa Italia di serie C e l’Entella prepara la sfida di domani alle 15 contro il Padova, novanta minuti per provare a regalarsi i quarti di finale.

I chiavaresi sono reduci dal successo in campionato contro l’Imolese che ha ridato ossigeno ad una squadra reduce da sei gare senza successi. Volpe sa che il campionato è la priorità e domenica ci sarà la sfida contro l’Ancona-Matelica in trasferta, gara difficile che va affrontata al meglio. Così è probabile che domani in campo andranno tanti giovani, ci sarà Bruno, già titolare in campionato, e insieme a lui potranno avere spazio anche Alesso, Macca, Lipani e Meazzi. Sperano in qualche minuto anche alcuni Primavera tra cui Coly e Banfi, in panchina domenica scorsa. La carica dei classe 2000, con qualche giocatore più esperto al fianco, proverà a lanciare l’Entella contro una squadra di livello.

Il Padova infatti è secondo nel girone A della Serie C con 26 punti in dodici gare alle spalle del solo Sudtirol. Dopo un inizio straordinario, i veneti però sono in periodo di lieve flessione con due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle ultime sei gare. Probabile che anche i biancorossi non si presenteranno in campo con la formazione migliore, domenica infatti affronteranno il Mantova ultimo in classifica, un’occasione ghiottissima per provare a volare in testa alla classifica.

Allla vigilia del match ha parlato Cicconi ai canali ufficiali dell’Entella lanciando la sfida: “E’come se fosse una partita di campionato, andiamo a Padova per vincere e passare il turno”.