Entella, Schenetti: infortunio non grave ma con l’Imolese è in dubbio

Meno due alla gara che deve rappresentare la svolta della stagione. L’Entella domenica riceve al Comunale l’Imolese e deve vincere per non vedere scappare il treno delle migliori. Dopo sei partite senza vittoria, Gennaro Volpe ha bisogno dei tre punti per meritarsi ancora la fiducia di una società che lo ha sempre difeso e per ora nessuno ho intenzione di cambiare la propria idea.

Entella, verso l'Imolese con il dubbio Schenetti

I risultati però non sono buoni, lo stesso allenatore ha detto più volte che la classifica è deficitaria e allora serve una svolta, serve una di quelle gare che possano cambiare l’intera stagione. Dopodomani al Comunale, che deve tornare ad essere un fortino, arriva l’Imolese, un cliente difficile e in buono stato di forma.

Oltre all’avversario l’Entella arriva alla partita incerottata. Non ci saranno Silvestre e Pellizzer al centro della difesa per infortunio, così come un altro paio di lungodegenti. In dubbio è invece il fantasista Schenetti che a Carrara ha accusato un problema al ginocchio.

Il giocatore più importante dei chiavaresi, già quattro gol e leader tecnico della squadra, ha sostenuto nei giorni scorsi una risonanza magnetica che non ha evidenziato gravi problemi, ma anche ieri ha lavorato a parte. La sua presenza in campo è a rischio, i prossimi due giorni saranno decisivi, se tornerà in gruppo avrà delle possibilità di esserci, altrimenti no. La sensazione è che nessuna voglia rischiare problemi più gravi e quindi o Schenetti sarà al cento per cento oppure non prenderà parte all’incontro. Questo anche perché l’attacco è l’unico reparto in cui Volpe ha grande abbondanza.