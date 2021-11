Entella, Comunale riconquistato e difesa blindata: la strada è giusta

Tre punti d’oro, arrivati al termine di una gara gestita con solo pochi passaggi a vuoto e vinta 2-0. Ieri contro l’Imolese, l’Entella ha fatto il suo dovere, conquistando la vittoria che mancava da sei turni e rientranddo in zona play off con 16 punti.

L’Entella torna a vincere in casa

La prima buona notizia di giornata è stato il ritorno a gioire in casa. Al Comunale di Chiavari i liguri erano reduci da tre pareggi di fila contro Vis Pesaro, Olbia e Pescara e hanno battuto l’Imolese, squadra in forma in una gara che nascondeva molti pericoli. Volpe deve puntare sullo stadio amico, in cui ancora nessuno è riuscito a vincere, per risalire la classifica e tornare a inserirsi ai piani alti, obiettivo dichiarato di inizio stagione.

La difesa di ferro dell’Entella

Altra nota decisamente positiva è arrivata dalla difesa che non ha subito gol contro quello che era fino a ieri il miglior attacco del torneo. Nonostante le assenze di tre centrali come Silvestre, Pellizzer e Chiosa, la retroguardia non ha subito reti schierando tra l’altro il giovane Bruno dall’inizio. Con il rientro degli infortunati la fase difensiva potrà crescere ancora e da qui deve ripartire la riscossa dell’Entella.

Il successo con l’Imolese può quindi essere un trampolino di lancio ma ora è vietato fermarsi. Mercooledì si torna in campo contro il Padova in Coppa Italia, gara importante, certo, ma probabilmente non quanto quella di domenica prossima contro l’Ancona-Matelica che dopo un buon inizio di stagione ha frenato con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. E’uno scontro diretto e portare a casa altri tre punti potrebbe rilanciare definitivamente i chiavaresi.