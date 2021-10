L'Entella ritrova il sorriso, Imolese al tappeto al Comunale

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa Entella

L'Entella batte 2-0 l'Imolese al Comunale grazie ai gol di Capello e Merkaj e ritrova il successo dopo oltre un mese dall'ultima volta. Gli uomini di Volpe blindano la difesa contro il miglior attacco del campionato, colpiscono nel primo e nel secondo tempo e risalgono in classifica fino al decimo posto con 16 punti.

La cronaca di Entella-Imolese

Ritmi subito alti al Comunale e prima occasione che capita agli ospiti, al 12’ grande azione personale di Padovan che libera il destro dal centro dell’area su cui Borra effettua un ottimo intervento. Subito dopo ci prova Magrassi, ma la sua conclusione finisce fuori, non di molto. La gara è veloce e divertente, al 31’ Dessena prova il gol in acrobazia ma la palla finsce docile tra le manin di Melgrati. E’il preludio alla rete dei chiavaresi che arriva al 34’ grazie a Capello che ben servito da Magrassi infila la porta avversaria con un sinistro dal centro dell’area.

Nella ripresa la prima palla gol arriva al 48’ ed è ligure con Lescano anticipato proprio al momento del tap in che avrebbe regalato il raddoppio. L’Entella ora spinge e mette alle corde l’Imolese che rischia di capitolare al 53’ ma Dessena di testa sbaglia. Il dominio continua, ma Lescano non riesce a trovare la rete della sicurezza calciando fuori da ottima posizione quando il cronometro segna il 60’. L’Imolese però trova alcuni guizzi d’orgoglio, uno a dieci minuti dalla fine con Borra decisivo sul tentativo di Padovan. Nel finale arriva la rete che chiude definitivamente il match, all’88’ il neo entrato Merkaj raccoglie l’invito in profondità di Dessena e segna il 2-0.

Il tabelllino di Entella-Imolese

Entella-Imolese 2-0

Marcatori: 34’ Capello, 88’ Merkaj

Entella (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Bruno, Barlocco; Dessena, Paolucci, Karic; Capello; Magrassi, Lescano. All. Volpe

A disposizione: Di Cosmo, Merkaj, Macca, Cicconi, Tosi, Syaulys, Borra, Lipani, Meazzi

Imolese (4-3-3) Melgrati, Lia, Angeli, Vonna, Liviero; Lombardi, D’Alena, Benedetti; Matrese, Padovani, Turchetta. All. Fontana

A disposizione: Rossi, Rinaldi, La Vardera, Cerretti, Boscolo Chio, Masella, Torrasi, Palma, De Sarlo, Belloni.