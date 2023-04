Como-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Longo e Gilardino

La prossima tappa del Genoa nel lungo viaggio verso il ritorno in Serie A sarà Como luned' 10 aprile alle 15. I rossoblu reduci da quattro vittorie di fila sono secondi in classifica e adesso mettono nel mirino persino il Frosinone che sembrava irraggiungibile. Il prossimo avversario ha perso nell'ultima giornata contro il Venezia mettendo fine ad una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi.

Como-Genoa: le scelte di Longo

Difesa a tre per Longo che piazza davanti a Gomis il terzetto Odenthal, Binks e Cagnano, tra i comaschi non ci sarà Scaglia fermato per due turni dal giudice sportivo. In attacco il tecnico dovrebbe confermare la coppia pesante Cerri-Cutrone con Da Cunha alle spalle.

Como-Genoa: le scelte di Gilardino

Il Genoa conferma il 3-5-2 con cui ha blindato la sua porta, davanti a Martinez potrebbe rientrare Bani ma il capitano è ancora a rischio forfait, se non dovesse farcela spazio a Ilsanker. Fuori dai giochi lo squalificato Sturaro, al suo posto Frendurp, e i mancini tutti infortunati Czyborra, Haps e Pajac, sulla sinistra agirà quindi ancora Mimmo Criscito. Viaggia verso la conferma il resto della squadra compresa la coppia offensiva Gudmundsson-Coda.

Como-Genoa: probabili formazioni

Como (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Binks, Cagnano; Vignali, Farago, Bellemo, Ioannou; Da Cunha; Cerri, Cutrone. All. Vanoli.

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup, Criscito; Coda, Gudmundsson. All. Gilardino.

Como-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in tv su Sky al canale 251, mentre diverse saranno come sempre le scelte per lo streaming si va dalla App Sky Go, a Helbiz Live passando per OneFootball e DAZN.