Genoa-Reggina 1-0: la serata perfetta del Grifone

Il Ferraris tutto esaurito fa festa insieme ad un Genoa bello e grantico che batte la Reggina 1-0 grazie al colpo da biliardo di Coda nella seconda parte del primo tempo. E'un Grifone che non lascia nulla all'avversario e sa anche essere bello con ripartenze fulminanti e manovre veloci, tutto però al servizio del risultato, così se nella ripresa il ritmo si abbassa e lo spettacolo latita un po' non è un problema perché l'importante è continuare a viaggiare al secondo posto, sempre più consolidato grazie a questi tre punti. Gilardino applaude i suoi quando sciorinano calcio e lo fa con la stessa intensità quando non sbagliano nulla in fase difensiva concludendo la sesta partita consecutiva senza subire gol.

Genoa-Reggina 1-0, la cronaca

Il tecnico rilancia Coda, appena rientrato dall'infortunio, insieme a lui in attacco Gudmundsson. Per il resto confermata la squadra titolare con Criscito a sinistra, a tappare il "buco" lasciato dagli infortunati Haps, Pajac e Czyborra, e in difesa Dragusin nonostante le due gare giocate con la Nazionale. All' 8' scontro durissimo testa contro testa tra Bani e Strelec che colpisce foruitamente il giocatore del Genoa costretto a uscire a causa di una brutta ferita, al suo posto dentro Ilsanker. La Reggina sembra approcciare meglio la gara e al 14' la palla invitante di Di Chiara da destra non viene intuita da Strelec e l'azione sfuma. La gara non riesce a decollare anche se con il passare dei minuti il Genoa prende il pallino del gioco, lo spettacolo resta però sugli spalti dove un Marassi tutto esaurito spinge il Grifone tra cori e colori. Poi al 36' arriva il lampo di Coda, l'attaccante servito da Sturaro entra in area e di destro infila in mezzo alle gambe del difensore un tiro incrociato chirurgico che batte Colombi e fa esplodere il Ferraris. Al 44' grande azione rossoblu con guizzo di Gudmundsson per saltare Cionek e scarico per Coda che dal limite dell'area piccola non riesce ad appoggiare la palla in rete. E' un Grifone spettacolare che al 48' crea un'altra grandissima occasione con due cambi di campo perfetti prima di Strootman e poi di Gudmundsson per liberare Coda, l'attaccante pesca Badelj che però devia il pallone tra le braccia di Colombi da ottima posizione.

La ripresa parte con gli stessi ventidue e lo stesso copione, al 49' altra grande occasione con Vogliacco che a due passi dalla porta non riesce a trovare la deviazione vincente. Passano tre minuti e la Reggina per la prima volta risponde con il destro di Menez da limite che Martinez è bravo a respingere. Al 58' Gudmundsson si divora il campo, entra in area e tira ma Colombi respinge, arriva Ekuban che ci prova ma Cionek devia in angolo. Inzaghi si gioca il tutto per tutto e inserisce quattro uomini offensivi Gori, Canotto, Fabbian e Rivas. La gara vive una ripresa senza emozioni con il Grifone in pieno controllo della partita e una Reggina che non riesce a trovare il modo per riaprire la sfida, si arriva così al fischio finale di Aureliano che sancisce la quarta vittoria di fila dei rossoblu non prima però di vedere Martinez volare a deviare il pallonetto di Canotto che rischia di beffare il Grifone proprio all'ultimo respiro. L'unico neo della serata è l'espulsione di Sturaro che in un finale caldo si fa cacciare direttamente dalla panchina.

Tabellino e voti Genoa-Reggina 1-0

Reti: 36' Coda

Genoa (3-5-2): Martinez 7,5; Bani s.v. (12' Ilsanker 5,5) 6, Vogliacco 6, Dragusin 6; Sabelli 6, Sturaro 7 (57' Frendrup 6) , Badelj 6,5, Strootman 7, Criscito 6; Gudmundsson 7,5 (91' Gudmundsson s.v.), Coda 7 (57' Ekuban 6).

Reggina (3-5-2): Colombi 6,5; Camporese 4,5, Cionek 5, Gagliolo 6; Bouah 5,5 (65' Rivas), Majer 5 (66' Fabbian), Crisetig 5, Hernani 5,5 (77' Gori s.v.), Di Chiara 6; Menez 6,5, Strelec 6 (77' Canotto s.v.).

Arbitro: Aureliano di Bologna

Note: Menez, Cionek, Majer, Hernani, Badelj, Vogliacco, Gudmundsson, Gagliolo, Camporese espulso Sturaro dalla panchina