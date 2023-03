Genoa-Reggina, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Inzaghi

La sosta è finita e in Serie B è il momento dello sprint finale. Il Genoa, secondo e reduce da tre vittorie consecutive, sfida venerdì alle 20,30 la Reggina in piena crisi in un Marassi da record stagionale, saranno oltre 26mila sugli spalti dell'impianto genovese.

I rossoblu di Gilardino sono granitici, da cinque gare non subiscono gol, e ultimamente hanno rispolverato una certa propensione offensiva con le tre reti al Brescia nell'ultimo match prima della sosta e le quattro con il Cosenza. I calabresi sono invece in caduta libera, Inzaghi ha perso otto delle ultime dieci gare di campionato, ha compromesso la corsa al secondo posto, occupato a più riprese nella prima parte di stagione, e rischia seriamente di uscire anche dalla zona playoff.

Genoa-Reggina: le scelte di Gilardino

Alcuni dubbi di formazione per Gilardino che viaggia verso la conferma del 3-5-2 con Dragusin a rischio panchina dopo il doppio impegno con la Nazionale, il centrale sosterrà un solo allenamento prima della gara ed è possibile che resti a riposo con Criscito o Ilsanker al suo posto. Continua il momento complicato a sinistra con Haps, Pajac e Czyborra fuori dai giochi, potrebbe giocare Sabelli da quella parte con Hefti a destra, altrimenti toccherà a Criscito. In attacco pronto a rientrare tra i titolari Coda, mentre Puscas continua a lavorare a parte e non sarà del match.

Genoa-Reggina: le scelte di Inzaghi

Inzaghi cerca un rimedio alla crisi e potrebbe averlo trovato nel cambio modulo. Niente più 4-3-3 e spazio al 3-5-2 con Cionek, Camporese e Gagliolo a proteggere Colombi. In mediana torna a Marassi l'ex Hernani che sarà lo scudiero di Majer, a chiudere il reparto nevralgico il talentino scuola Inter Fabbian. Per quanto riguarda l'attacco Menez è sicuro del posto, al suo fianco si giocano una maglia Strelec, Gori e Galabinov.

Genoa-Reggina: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Strootman, Badelj, Sturaro, Sabelli; Gudmundsson, Coda

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec.

Genoa-Reggina in diretta tv e streaming

La gara di Marassi sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, per lo streaming ci si potrà affidare alle solite tre opzione: DAZN, Onefootball e Hlebiz Live con negli ultimi due casi anche la possibilità di acquistare il singolo evento e non abboanarsi per tutto il mese o per tutta la stagione.