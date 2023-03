Genoa-Reggina 1-0, le pagelle: Coda accende la luce, Martinez salva tutto

Squadra in casa

Il Genoa batte in un Marassi con oltre 30mila spettatori la Reggina per 1-0 e continua la sua corsa al secondo posto nel campionato di Serie B, portandosi a meno tre dal Frosinone capolista che però deve ancora giocare in questo turno. Il Grifone gioca un bel calcio sopratutto nel primo tempo, nella ripresa controlla il match grazie alla sua difesa granitica, imbattuta da sei gare di fila. Nella partita di oggi brilla il solito Gudmundsson, la zampata che decide il match è però di Coda. Ottimo anche il match di Sturaro uomo ovunque della squadra di Gilardino, alla fine a prendersi la scena è Martinez con un intervento straordinario

Pochi i giocatori sotto alla sufficienza, forse solo Ilsanker che entra al posto dell'infortunato Bani e soffre un po' così come Criscito che all'ultimo secondo si fa sfuggire Canotto.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.