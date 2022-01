Sampdoria: ufficiale anche Supryaga, talento ucraino in cerca di rilancio

Vladyslav Supryaga è un giocatore della Sampdoria. In serata è arrivata l'ufficialità del passaggio a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla Dynamo Kiev, un altro tassello importante per Giampaolo dopo gli acquisti ufficializzati nei giorni scorsi di Sensi e Sabiri. La società, nell'ultimo giorno di calciomercato, cercherà di riportare Linetty in blucerchiato nel caso partisse Thorsby, in uscita invece Askildsen in direzione Cagliari e Dragusin che dovrebbe passare alla Salernitana.

Chi è Supryaga, nuovo attaccante della Sampdoria

Vladyslav Supryaga è nato a Sarata in Ucraina il 15 febbraio 2000, è una punta centrale. Tecnico e veloce era considerato uno dei talenti più promettenti del suo Paese prima di essere frenato da qualche problema fisico. In passato era stato accostato anche a diverse big d'Europa, ora cerca il rilancio in Italia con la maglia della Sampdoria.

Ha fatto molto bene con la maglia del Dnipro, società in cui è cresciuto e con la quale, dopo aver messo a segno 7 gol in 22 partite nella squadra riserve in Serie B (tra i 16 e i 17 anni) ha esordito nella massima serie a 18 anni. Acquistato dalla Dynamo Kiev ha trovato poco spazio ed è tornato in prestito al Dnipro segnando 14 gol in 25 partite nella stagione 2019/2020. Tornato nella capitale ucraina ha ancora una volta faticato a scalare le gerarchie, 17 scampoli di gara e due soli goal, poi qualche problema fisico e nell'attuale stagione ha collezionato solo tre gettoni di presenza.

Ha vestito anche la maglia della nazionale gialloverde a livello giovanile: due presenze con l'under 17, 20 (con 5 gol) nell'under 19, 8 (con due gol) nell'under 20 e 12 nell'under 21; è stato convocato una volta anche nella nazionale maggiore, senza però esordire.