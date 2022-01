VIDEO | Spezia-Sampdoria 1-0: Verde decide il derby, Giampaolo parte male

Inizia male l'avventura di Giampaolo sulla panchina della Sampdoria, il derby ligure va allo Spezia che capitalizza la prima vera occasione con Verde al 69' e porta a casa tre punti pesantissimi verso la salvezza. Gara molto bloccata, ma con i blucerchiati leggermente più propositivi: tra 58' e 67' le due occasioni migliori per passare, prima Provedel anticipa Caputo, poi il numero 10 blucerchiato colpisce il palo di testa e tre minuti dopo Verde trova il goal da tre punti. Nemmeno il tempo di ragionare che Ekdal commette un'ingenuità che gli costa il secondo giallo, dopo l'espulsione la Samp non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa, un paio di mischie nel finale e poco altro.

Spezia-Sampdoria 1-0, la cronaca

Fasi di studio in avvio, poi la fiammata di Gabbiadini con un gran sinistro che trova la pronta risposta di Provedel al 14', posizione comunque dubbia di fuorigioco. La gara si trascina senza grosse emozioni fino al 30' quando ci prova Candreva dalla distanza, ma non è fortunato, poi nel finale di tempo prova ad alzare il baricentro lo Spezia, ma senza creare grossi pericoli dalle parti di Falcone.

Inizio di ripresa altrettanto bloccato, punizione di Verde altissima al 48', spunto di Gabbiadini al 58' con Provedel che salva in uscita su Caputo. La scintilla accende la Samp che prende in mano le redini del gioco e prova a schiacciare gli Aquilotti, salvati dal palo al 67' su un colpo di testa di Caputo su sviluppi di corner. Al primo vero affondo, però, lo Spezia passa: contropiede di Agudelo e Verde tutto solo in area buca Falcone. Tre minuti dopo la formazione di Giampaolo rimane anche in dieci uomini per il secondo giallo a Ekdal e nel finale non riesce a reagire, un paio di mischie nel recupero non bastano per riagguantare il pareggio. Sconfitta che non ci voleva, la classifica rimane molto preoccupante.

Spezia-Sampdoria 1-0, tabellino e voti

Reti: 69' Verde

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Amian 5.5, Erlic 6.5, Nikolaou 6.5, Reca 6; Sala 6 (73' Ferrer 6), Kiwior 6, Kovalenko 6 (63' Agudelo 6.5); Gyasi 5.5, Verde 7 (85' Antiste sv), Manaj 5 (73' Nzola 6). All. Thiago Motta.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 6; Bereszynski 5, Ferrari 6 (91' Torregrossa sv), Magnani 6, Augello 5.5 (77' Murru sv); Rincon 6, Ekdal 4.5, Thorsby 5.5 (77' Vieira sv); Candreva 5; Gabbiadini 6, Caputo 5. All. Giampaolo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Note: ammoniti Erlic, Ekdal, Rincon, Thorsby, Verde. Al 72' espulso Ekdal per doppia ammonizione.