Sampdoria: ufficiali Sensi e Sabiri, il punto sul mercato

Giornata di ufficialità in casa Sampdoria: Stefano Sensi e Abdelhamid Sabiri approdano infatti in blucerchiato, per entrambi si attendeva ormai solo l'annuncio.

Lunga telenovela quelle legata al centrocampista dell'Inter e della Nazionale che, alla fine, è arrivato con una decina di giorni di ritardo 'per colpa' del gol qualificazione contro l'Empoli in Coppa Italia. Accordo raggiunto per un prestito fino al termine della stagione.

Per quello che riguarda invece Sabiri la Sampdoria lo ha prelevato dall'Ascoli a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto dall’Ascoli Calcio. Si tratta di un trequartista (classe 1996) che ha fatto molto bene in Serie B (40 presenze e 11 gol) e che cerca ora il salto di qualità nella massima serie con la maglia blucerchiata, potrebbe essere molto utile nel 4-3-1-2 di Giampaolo.

Negli ultimi due giorni di mercato invernale (si chiude lunedì 31 gennaio) la Sampdoria potrebbe ancora chiudere per una punta (Supryaga è in vantaggio su Nsame, il primo arriverebbe dalla Dynamo Kiev e il secondo dallo Young Boys) e proverà fino all'ultimo a far tornare Linetty dal Torino. In uscita da monitorare Augello e Murru, entrambi con qualche richiesta, nel caso partisse uno dei due potrebbe essere sostituito con Lykogiannis del Cagliari, che a sua volta avrebbe chiesto Askildsen.

Nei giorni scorsi la Sampdoria aveva anche ufficializzato alcune uscite: Chabot è passato al Colonia e Ciervo è tornato alla Roma, che poi l'ha girato al Sassuolo.