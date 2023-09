Carrarese-Entella, probabili formazioni: le scelte di Dal Canto e Gallo

L'Entella prova a uscire dalla crisi sfidando a domicilio la Carrarese, cliente pericoloso con il suo quarto posto in classifica anche se reduce da un pareggio e una sconfitta. Peggio hanno fatto i chiavaresi che sono ultimi in graduatoria con tre sconfitte di fila e ancora nessuna vittoria nel torneo. Gallo deve invertire la rotta il prima possibile e medita di farlo rivoluzionando l'undici iniziale rispetto alle ultime uscite.

Carrarese-Entella, le probabili formazioni

Il nuovo allenatore dopo l'esordio con sconfitta e sfuriata post gara, passa al 4-3-1-2 abbandonando la difesa a tre e lanciando Parodi e Zappella terzini con Bonini e Lancini centrali. In mediana sicuro del posto Petermann in regia con Corbari e Tascone favoriti su Meazzi e Mosti per chiudere la mediana. Maglie ancora da assegnare in attacco dove l'unico sicuro del posto sembra essere Santini al suo fianco dovrebbe giocare Faggioli con Disanto in panchina insieme a Zamparo. Il trequartista dovrebbe essere Clemenza dopo il buono scampolo di gara nell'ultima giornata.

Nella Carrarese Dal Canto sceglie il 3-5-2 con tre ex, Coppolaro giocherà nel terzetto difensivo, Cicconi sarà impegnato a destra mentre Capello farà coppia con Simeri in attacco. Di seguito le probabili formazioni del match

Carrarese (3-5-2) Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Plamieri, Cicconi; Capello, Simeri

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappela, Lancini, Bonini Parodi; Corbari, Petermann, Tascone; Clemenza; Santini, Faggioli

Entella-Carrarese in diretta tv e streaming

La sfida dello stadio dei Marmi in programma oggi alle 18,30 tra Carrarese ed Entella sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky Sport al canale 255 e su Now.