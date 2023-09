Entella, Parodi affronta la crisi: "Silenzio e lavoro, dobbiamo dare di più"

L'Entella è in crisi, la sconfitta con l'Arezzo in casa 2-1 è la terza di fila e fa male anche perché adesso i chiavaresi sono ultimi in classifica. Il cambio di allenatore non ha per ora sortito effetto, Gallo ha esordito con un ko e nella conferenza post partita non le ha mandate a dire ai suoi giocatori, spronandoli a dare di più e a non fare più certe "figuracce".

Entella, parla Parodi

Dopo quelle del tecnico arrivano anche le parole di Parodi, difensore di esperienza che torna sulla gara con l'Arezzo: "Abbiamo giocato un primo tempo al di sotto delle cose che potevamo e dovevamo fare, nel secondo è andata meglio, è stata una buona frazione ma non è bastata. Questo è quello che ha detto il campo, siamo arrabbiati, ora dobbiamo rimboccarci le maniche in silenzio e lavorare. Il rammarico c'è soprattutto per il primo tempo abbiamo fatto tropo poco per segnare, dobbiamo fare di più come squadra, come singoli, è una responsabilità che ci prendiamo, ora andiamo avanti e pensiamo alla prossima".

La prossima gara sarà contro la Carrarese squadra pericolosa da affrontare in trasferta. E'un match che l'Entella non può fallire per cercare di rialzarsi e non complicare ancora di più le cose in classifica. L'obiettivo di stare davanti con le grandi, fissato a inizio stagione, a oggi sembra utopia, servono punti per uscire dalla crisi e dalla zona retrocessione.