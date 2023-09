Carrarese-Entella, Gallo: "Ho ancora qualche dubbio di formazione"

L'Entella prova a uscire dalla crisi che l'ha fatta precipitare all'ultimo posto in Serie C. I chiavaresi vanno a caccia del riscatto, ma non sarà facile perché la prossima sfida, domani, sarà contro la Carrarese terza della classe.

Gallo prima di Carrarese-Entella

Alla vigilia della gara parla il tecnico dell'Entella, Gallo: "Il poter lavorare con un po’ di continuità mi ha permesso di conoscere meglio i giocatori e viceversa. Abbiamo cercato di mettere dentro il più possibile sia sotto l’aspetto fisico che in quello dell’organizzazione. Chiaramente sarà l’esame della partita a dirci qualcosa di più. Ho trovato grande disponibilità e me lo aspettavo, siamo preparati e consapevoli delle difficoltà che potranno esserci. La Carrarese lavora da più di un anno con lo stesso allenatore e ha ottime individualità. Noi dobbiamo iniziare a tracciare la nostra strada per risalire il più velocemente possibile e cambiare una situazione che non ci piace.

Mi aspetto una partita di ritmo, temperamento e qualità. La Carrarese ha ottimi giocatori ma l’Entella non è da meno. I ragazzi devono dimostrare le proprie qualità tecniche, tattiche ma soprattutto morali. Formazione? La settimana mi ha dato diverse indicazioni e ho in testa quello che vorrei fare, ho ancora qualche dubbio e mi prenderò tutto il tempo possibile per decidere”.