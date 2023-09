Entella, il calendario non aiuterà a uscire dalla crisi

I sogni di gloria sono già forse da mettere nel cassetto per l'Entella. La squadra di Chiavari, partita con la voglia ancora una volta di rimanere tra le migliori del girone B di Serie C è alle prese con una crisi di risultati che ha portato la formazione ora allenata da Gallo all'ultimo posto. Sono solo due i punti in classifica figli dei due pareggi nelle prime due giornate, poi sono arrivate tre sconfitte di fila contro squadre alla portata come le neopromosse Sestri Levante e Arezzo e la Vis Pesaro che alla sfida con i liguri era arrivata senza punti.

Il calendario di ottobre dell'Entella

C'è bisogno di una scossa, una vittoria servirebbe come il pane per rialzare un morale che è ovviamente sotto i tacchi. Il prossimo impegno di sabato 30 settembre alle 18,30 sarà contro la Carrarese terza in classifica con 10 punti, una settimana più tardi il match con l'Olbia che dopo una partenza a razzo con due vittorie, ora si è un po' fermata con una sconfitta e due pareggi, i sardi restano comunque al settimo posto in piena zona playoff. Il 15 di ottobre altra gara delicata contro il Gubbio, ora quinto con 9 punti.

Il 23 ottobre la seconda parte del mese parte con sulla carta la partita più facile del mese contro la Fermana che dopo le ultime due sconfitte in fila è sedicesima con 4 punti. Poi però sarà tempo di doppio big match in quattro giorni, l'Entella si confronterà infatti con Cesena e Perugia, magari non brillantissimi adesso con i loro 9 e 7 punti, ma di sicuro tra le candidate per la promozione. I match sono in programma il 26 e il 30 ottobre in entrambi i casi alle 20,30.