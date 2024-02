Calciomercato Genoa, doppio rinnovo in vista

L'addio di Dragusin, la telenovela Gudmundsson, il colpo a sorpresa Vitinha, il calciomercato del Genoa di gennaio può essere riassunto con queste mosse, ma per i dirigenti il lavoro non finisce mai. Le trattative continuano e, chiuse quelle per acquisti e cessioni, che torneranno la prossima estate, è ora di pensare ai rinnovi e anche in questo senso il Grifone si sta facendo trovare pronto.

Calciomercato Genoa, rinnovano Vasquez e Frendrup

Nelle ultime ore, come rivelato Il Secolo XIX, i rossoblu si sono avvicinati alle intese con due pedine fondamentali dello scacchiere di Gilardino: Vasquez e Frendrup. Il centrale difensivo non ha partecipato alla cavalcata per il ritorno in Serie A perché impegnato in prestito, in estate è rientrato alla base e si è subito preso la maglia da titolare giocando sia nel pacchetto a tre che, all'occorrenza, come laterale di sinistra a tutto campo. Le sue prestazioni sono state ottime e così il Genoa è pronto a prolungare l'intesa di due anni portando il suo contratto fino al 2028.

Stesso di scorso, e stessa scadenza, per Frendrup, jolly che con Gilardino è cresciuto esponenzialmente. In questo campionato ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo, ha fatto il regista quando Badelj è rimasto ai box, ha ovviamente giocato da mezzala, suo ruolo naturale, e poi ha coperto entrambe le fasce. A soli 22 anni ha già esperienza da vendere e grazie ai suoi miglioramenti ha fatto drizzare le antenne ad alcuni club di Premier League, si vocifera persino il Liverpool, che lo hanno studiato direttamente a Marassi. Per ora però resta e con due anni in più di contratto chiunque vorrà sedersi al tavolo delle trattative dovrà farlo con un assegno molto cospicuo.