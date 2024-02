Il Genoa, Gudmundsson e la Fiorentina: la verità di Blazquez

Gudmundsson alla Fiorentina è stato l'argomento più caldo delle ultime ore del mercato di gennaio, l'affare non è andato a buon fine perché il Genoa ha rifiutato l'offerta tenendosi stretto il suo gioiello. In tre giorni di trattative però sono uscite molto voci, tra queste quelle che parlavano di un calciatore convinto di trasferirsi a Firenze abbandonando così Genova.

Per cercare di fare chiarezza su quanto successo negli scorsi giorni è intervenuto direttamente l' AD del Grifone Blasquez a Primocanale: "La Fiorentina mi ha chiamato, ha fatto un'offerta ma io ho detto no". Semplice e lineare come spesso succede nel calciomercato, il dirigente ha poi parlato del comportamento di Gudmundsson: "Lui è venuto a dirmi che poteva guadagnare di più, gli ho risposto che sarebbe rimasto qui perché per noi è importante, lui ha accettato senza problemi comportandosi in modo impeccabile". Altro spiffero chiuso, il calciatore, come già rivelato da Gilardino in conferenza stampa qualche giorno fa, non ha mai spinto per lasciare Genova e andare alla Fiorentina.