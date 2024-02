Genoa-Atalanta, in sei saltano la gara

Spira forte il vento del big match su Marassi, domenica alle 18 il Genoa affronta l'Atalanta per provare l'aggancio alla parte sinistra della classifica. Dopo otto risultati utili consecutivi il Grifone ha tutta l'intenzione di non fermarsi e andarsi prendere quel decimo posto che dopo le parole dell'Ad Blazquez è diventato obiettivo sensibile. Gilardino, esordiente in Serie A, sfida il decano della panchina e indimenticato ex Gasperini che è in piena lotta per il quarto posto. La sua Atalanta dopo tre vittorie di fila si è presa l'ultima posizione che vale la Champions League e a oggi è un'autorevole candidata per tagliare il traguardo davanti alle altre concorrenti a fine campionato.

Genoa-Atalanta, le ultime notizie su infortuni e squalificati

In vista del match il Genoa perde il difensore De Winter, espulso ad Empoli e quindi squalificato per la gara del Ferraris. Un brutto colpo per Gilardino che lo sostituirà con Vogliacco, sarà lui a chiudere la linea davanti a Martinez con Bani e Vazquez. L'altro assente, questa volta per infortunio, potrebbe essere Haps, anche se l'esterno mancino sta provando in tutti i modi a recuperare e non è detto che non ci riesca in tempo per rientrare tra i convocati.

Non ci sono solo brutte notizie per il Grifone, in settimana infatti è tornato a lavorare con i compagni Messias che quindi sarà a disposizione del tecnico rossoblu. Pienamente recuperato anche Martin che dopo l'ottimo ingresso in campo nella ripresa con l'Empoli si candida per una maglia da titolare a sinistra.

Ottime notizie da Zingonia per Gasperini che ritrova Koopmeiners, l'olandese è pronto anche se non è sicura la sua presenza in campo dall'inizio. Molto difficile il recupero Hien, l'ex Verona è ancora alle prese con i problemi fisici, nelle prossime ore sosterrà un provino, ma le sensazioni sono negative. Sicure invece le assenze di Palomino, out per infortunio, Ederson, squalificato, e Lookman che con la sua Nigeria è volta in finale di Coppa d'Africa e tornerà in Italia solo la prossima settimana. Infine la lista dei diffidati della partita, per il Genoa sono Sabelli e Retegui, nel'Atalanta Zappacosta.