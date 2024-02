Genoa, si svuota l'infermeria

Il pareggio di Empoli vale l'ottavo risultato utile consecutivo e 29 punti in classifica, undici in più di quel terzultimo posto che significa retrocessione e che per il Genoa sembra non essere più uno spauracchio da tempo, anzi a dirla tutta fin dall'inizio del campionato non ha mai fatto molta paura. Gilardino ha costruito una squadra granitica che va oltre ogni tipo di problema, che sia il mercato, con la cessione di Dragusin per esempio, agli infortuni che hanno flagellato la rosa fin dall'estate.

Infortuni Genoa, le ultime notizie su Messias e non solo

In tanti si sono fermati anche nell'ultimo periodo, a Salerno per esempio il Grifone è sceso in campo con tante assenze, ma il periodo di emergenza sembra essere finito. Contro l'Atalanta al Ferraris Gilardino potrà tornare a contare dal primo minuto su Martin, rientrato negli ultimi minuti a Empoli fornendo un'ottima prova, che si giocherà probabilmente il posto con Spence.

I riflettori a Pegli ora sono puntati tutti su Junior Messias. Il brasiliano si è fermato per la terza volta in stagione a causa di un infortunio prima della partita con la Salernitana e oltre al match dell'Arechi ha saltato anche Lecce ed Empoli. La prima diagnosi era stata ancora una volta poco confortante, ma Gilardino nei giorni scorsi ha dato aggiornamenti importanti: Messias potrebbe tornare già nei prossimi giorni ad allenarsi con il gruppo e quindi essere disponibile per il match con la Dea.

Con il suo rientro in infermeria potrebbe rimanere solamente Haps che non dovrebbe rientrare prima della fine del mese. Sicuro assente sarà anche De Winter, espulso ad Empoli e quindi squalificato, al suo posto in pole position per la maglia da titolare c'è Vogliacco.