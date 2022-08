Entella, ufficiale anche il colpo Tenkorang

L'Entella non si ferma più e piazza un altro colpo di mercato. La società lo ha annunciato oggi sul proprio sito ufficiale: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Joshua Tenkorang (nato a Novara il 26 maggio del 2000) A Joshua un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!".

Un uomo in più in mediana per dare quantità e non solo ad un centrocampo che ora è completo dopo l'uscita, pesante, di Karic. La società con questa, ennesima, operazione, conferma quanto ribadito con fatti e parole nelle scorse settimane, l'obiettivo è quello di provare a rilsare in Serie B già nel prossimo campionato. Le prime impressioni sono state buone con il 2-1 al Sangiuliano in amichevole, sabato altro test con il Piacenza poi, se il Consiglio di Stato darà il verdetto sul caso Campobasso, il 4 settembre si inizierà finalmente a fare sul serio