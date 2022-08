Entella-Ligorna: amichevole senza gol

Niente gol nell'amichevole tra Entella (Serie C) e Ligorna (Serie D= disputata ieri al Comunale di Chiavari senza pubblico. E'stata una allenamento congiunto molto utile per entrambe le formazioni. I chiavaresi erano già scesi in campo per un allenamento mattuttino ed erano alla seconda gara in pochi giorni dopo la vittoria sulla Feralpi Salò. Non è quindi un dramma se non hanno trovato la via della rete, per segnare serve lucidità ed era impensabile averla con tanto così tanto lavoro nelle gambe. Il gruppo però c'è, ha qualità e non sarà di certo lo 0-0 di ieri a cambiare le carte in tavola di una stagione in cui i liguri partono per tornare in Serie B.

Sorride anche il Ligorna che ha fermato una squadra di categoria superiore e lo ha fatto continuando il suo processo di crescita che lo ha visto ermetico in difesa durante le amichevoli estive. Un buon punto di partenza per Roselli, i genovesi sembrano già più forti dell'anno scorso e l'obiettivo di conquistare qualcosa in più della sola salvezza in Serie D potrebbe davvero essere particabile. La garanzia la porta il solido gruppo dell'anno scorso guidato da un allenatore di livello assoluto per la categoria e poi c'è una società solida e con un progetto molto ben strutturato. I quattro acquisti estivi sono stati la ciliegina sulla torta, il 4 settembre si parte e il Ligorna sarà sicuramente pronto.