Entella ok in amichevole con il Sangiuliano, Volpe: "Buon test"

Domenica con amichevole per l'Entella che batte il Sangiuliano City 2-1 al Comunale. Il test contro la neopromossa in Serie C racconta di una formazione chiavarese già in buona forma che va sotto, ma recupera subito, e poi nella ripresa chiude i conti.

I biancocelesti partono un po’ contratti e in particolare nella prima metà di gara soffrono l’ottima pressione portata dall’undici lombardo. Sono proprio gli ospiti a trovare il vantaggio al minuto 42 grazie al tap-in vincente di Pedone. Immediata la risposta dell’Entella che trova il pari 1 minuto dopo grazie al colpo di testa di un Morosini sempre più protagonista di questo pre-campionato. In avvio di ripresa Pellizzer rileva Sadiki uscito malconcio dai primi 45 minuti.

Nel secondo tempo la gara si accende con diverse opportunità per entrambe le squadre, ma la gara è decisa da Faggioli che al minuto 74 trasforma il rigore da lui conquistato pochi secondi prima. Prossimo appuntamento, con l’ultima amichevole di questa pre-season, sabato 27 contro il Piacenza a Castel San Giovanni.

Soddisfatto alla fine del match mister Volpe: "Quella di oggi è stata una partita vera, abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà, soprattutto sul piano fisico, contro una squadra molto più brillante di noi. Nelle ultime settimane abbiamo caricato tantissimo, era prevedibile. Queste partite servono proprio per mettere minuti nelle gambe e per capire a che punto siamo e cosa ci manca ancora.

È stato bello ritrovare il nostro stadio con la nostra gente. Vincere è sempre importante e fa sempre bene, ben venga questo risultato. Siamo consapevoli che c’è ancora parecchia strada da fare per trovare i giusti automatismi. Abbiamo cambiato tanto, sono arrivati diversi giocatori nuovi, è normale non essere ancora perfetti".