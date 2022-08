Entella, sabato l'amichevole con il Piacenza

Continua il precampionato dell'Entella che prepara una stagione in cui vuole cercare la risalita in Serie B. Il mercato è stato di altissimo livelo, adesso Volpe deve trovare l'amalgama giusta e già nella prima vera amichevole stagionale si sono viste parecchie cose buone. La vittoria con il Sangiuliano 2-1 è stato il primo passo, il secondo arriverà sabato contro il Piacenza, altra formazione di Serie C.

Entella-Piacenza: i biglietti per l'amichevole

Il sito ufficiale dei chiavaresi con una nota spiega come fare ad acquistare i biglietti per la gara: "Per vedere i ragazzi di Volpe scendere in campo bisognerà aspettare la giornata di sabato. L’Entella, infatti, sabato 27 agosto affronterà in amichevole a Castel San Giovanni il Piacenza, squadra che come i biancocelesti sta preparando il campionato di Lega Pro. La partita si giocherà a porte aperte, ingresso unico in tribuna 5€. I biglietti potranno essere acquistati direttamente allo stadio Comunale Soressi. Fischio d’inizio previsto alle ore 18.00".