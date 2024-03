Torneo delle Regioni, una sola vittoria per la Liguria nella prima giornata

E'scattato oggi il Torneo delle Regioni di calcio, una manifestazione che si snoderà su 18 campi tra Genova e Savona da oggi e fino al 19 marzo in cui a scendere in campo saranno le selezioni in arrivo da ogni regione delle categorie Under 19, 17 e 15 al maschile a cui si aggiungono le squadre femminili.

Torneo delle Regioni, i risultati della prima giornata della Liguria

La competizione si apre con poche soddisfazioni per la Liguria che ha vinto una sola gara contro Trento nei quattro tornei. Pareggio 0-0 per l'Under 17, al termine di una gara molto combattuta e in cui nessuno è riuscito a spezzare l'equilibrio. Doppia sconfitta con modalità molto simili per la selezione Under 15 e per la squadra femminili, entrambe sconfitte 1-0 con i gol nei primissimi minuti di gara a fare la differenza. A fine giornata arriva la prima soddisfazione grazie al 2-1 dell'Under 19 con i rigori trasformati da Graziani e Totaro.

Nelle altre gare show del Veneto nell'Under 17 con nove gol e successo molto ampio con l'Emilia Romagna, bene anche il Piemonte. Nel femminile sorrdino Toscane, Piemonte e Bolzano, tra le altre, mentre nell'Under 15 l'Umbria è la vera sorpresa della gironata. Domani si torna in campo per la seconda giornata con tutte le formazioni impegnate e punti già pensati per il passaggio del turno in palio.

