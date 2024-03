Conto alla rovescia per il Torneo delle Regioni: attese oltre 1900 persone

Conto alla rovescia per la 60esima edizione del Torneo delle Regioni - storica manifestazione di calcio a 11 - che andrà in scena in Liguria dal 23 al 29 marzo, con il patrocinio della Regione e del Comune di Genova: per l'occasione, le categorie under 19, under 17, under 15 e femminile saranno riunite in un unico grande evento. Erano 39 anni che questo torneo veniva giocato fuori Liguria.

I comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti si ritroveranno insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione in occasione di una manifestazione che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove fasce d’età mantenendo intatto il fascino di sempre. La Liguria per la prima volta organizza il Torneo delle Regioni con la formula attuale, 39 anni dopo l’ultima volta con il format originario. Sarà un torneo che coinvolgerà oltre 1900 persone contando atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. In corsa per i quattro trofei in Liguria ci saranno 78 rappresentative.

Le gare in programma sono 142 e saranno giocate su diciotto campi in due province della Liguria, Genova e Savona. I campi: “S. Ferrando” - Alassio (SV), “M. Polo” - Andora (SV), “A. Daneri” - Loc. Caperana Chiavari (GE), “Comunale” - Cogorno (GE), “F. Merlo” - Ceriale (SV), “G. De Vincenzi” - Pietra Ligure (SV), “H.C. Andersen” - Sestri Levante (GE), “E. Riboli” - Lavagna (GE), “San Rocco” - Recco (GE), “G.B. Ferrando” – Genova, “Begato 9” – Genova, “Tre Campanili” - Bogliasco (GE), “25 Aprile” – Genova, “Ligorna” – Genova, “N. Gambino” di Arenzano (GE), “Sant’Eusebio” di Genova, “U. Macera” di Rapallo (GE). Tutte e quattro le finali si giocheranno nell’impianto avveniristico dello “Sciorba Stadium” di Genova.

Il Torneo delle Regioni avrà un impatto importante anche sotto l’aspetto del turismo sportivo con le 78 rappresentative che alloggeranno in quattordici strutture ricettive a Genova, Marina di Andora (Sv), Lavagna (Ge), Loano (Sv), Sestri Levante (Ge), Pietra Ligure (Sv), Alassio (Sv) e Chiavari (Ge). Ma ha anche una valenza tecnica e agonistica non indifferente: da qui sono passati Gianluigi Donnarumma, Simone Zaza, Leonardo Pavoletti, Francesco Acerbi, Gianluca Lapadula, Lorenzo Lucca, Alessandro Bianco, Walid Cheddira, Nicolò Rovella, Gabriele Zappa, Giacomo Quagliata, Gianluca Frabotta, Michael Folorunsho, Manuel Lazzari, Mattia Finotto, Luigi Canotto, Kevin Lasagna e Wladimiro Falcone.

Torneo di calcio virtuale

La Figc-Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato anche la celebrazione della seconda edizione del Torneo delle Regioni di calcio virtuale, che avrà luogo nei suggestivi ambienti del Genova Esplace, situato nel cuore del Porto Antico, dal 22 al 24 marzo 2024. Questa manifestazione, che unisce il fascino del calcio tradizionale con l’innovazione del mondo digitale, è resa possibile grazie al prezioso contributo e sostegno del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, del presidente del Comitato Regionale Liguria Giulio Ivaldi, e del presidente dell’apposita commissione Santino Lo Presti. La 60esima edizione del torneo si giocherà quindi anche su campi verdi in pixel, anziché in erba. Anche il calcio virtuale 11 contro 11, su Eafc24, potrà lasciare il proprio segno nella kermesse ligure.

La Liguria cuore del calcio dilettantistico

"Sarà una settimana di grandi sfide agonistiche sul campo - afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova - per un torneo che ha visto esordire futuri grandi campioni, ma anche una settimana di grande sport all’insegna dell’aggregazione e dell’amicizia oltre a un’occasione per continuare a far conoscere la nostra città. Genova, infatti, è pronta a fare da palcoscenico non solo per i 90 minuti della partita, ma soprattutto per il dopo partita, offrendo luoghi suggestivi da visitare, panorami mozzafiato da ammirare e l’immancabile focaccia da assaporare".

"La Liguria sarà il cuore del calcio dilettantistico italiano per una settimana. È il giusto riconoscimento per il nostro movimento regionale che, nonostante le difficoltà legate agli strascichi della pandemia e al caro bollette, recentemente è tornato a registrare numeri in crescita" sottolinea Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria.

Particolarmente soddisfatto è anche Giulio Ivaldi, presidente Lnd Liguria: "Stiamo ricevendo numerose richieste e prevediamo un numero di prenotazioni che supereranno le tremila persone coinvolte sul nostro territorio per una settimana davvero speciale".

"Il Torneo delle Regioni rappresenta uno straordinario strumento di promozione dello sport tra i giovani ma anche del territorio - conclude Antonio Micillo, presidente Coni Liguria -. Mi piace sottolineare come Genova Capitale Europea dello Sport 2024 sia davvero un contenitore eccezionale di eventi e progetti come raramente abbiamo avuto modo di vedere in passato".