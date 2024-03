Calcio, dove vedere il Torneo delle Regioni in diretta

Inizia domani l'edizione numero 60 del Torneo delle Regioni di calcio che vedrà sui campi liguri le selezioni in arrivo da tutta Italia nelle categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile. Oltre 1900 gli atleti in gara per 78 rappresentative tutte a caccia del trono d'Italia con la Liguria che parte da campione in carica nell'Under 19 e proverà a bissare il successo sui campi di casa, 18 in totale, compresi tra Genova e Savona.

Il Torneo delle Regioni di calcio in diretta streaming

Arriveranno giovani da tutta Italia e le partite a eliminazione diretta (28 in tutto) saranno trasmesse sul canale Ufficiale Youtube della Lega Nazionali Dilettanti, con telecronaca. Inoltre le dirette saranno disponibili anche sul sito di Repubblica, un straordinaria vetrina per i giovani calciatori.

Sarà poi possibile avere tutti gli aggiornamenti su risultati, classifiche, tabellini, curiosità e approfondimenti sul sito ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it. Impossibile quindi perdersi nulla di una manifestazione che ha lanciato tantissimi giocatori arrivati ai massimi livelli, partendo dall'attuale portiere della Nazionale Donnarumma, fino ad arrivare a campioni del calibro di Gianfranco Zola.

Dal Torneo delle Regioni sono usciti anche alcuni giocatori che poi sono passati dalla Liguria da professionisti, è il caso di Gianluca Lapadula e Nicolò Rovella che hanno vestito a maglia del Genoa, di Fabio Bazzani, bomber blucerchiato della prima era Garrone, e di Francesco Caputo, in campo sia con l'Entella che con la Samp.