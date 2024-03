Torneo delle Regioni, riscatto Liguria nella seconda giornata

La Liguria si rialza al Torneo delle Regioni, soprattutto grazie alle Under 15 e Under 17 che si prendono i tre punti e continuano a correre verso la qualificazioni ai quarti di finale, buono anche il pari dell'Under 19. Le formazioni di casa sperano ancora quindi di arrivare ai quarti nella competizione che giocano in casa visto che le partite si stanno disputando tutte tra Genova e Savona.

I risultati della seconda giornata del Torneo delle Regioni

Pareggio 2-2 con il Molise per l'Under 19 della Liguria che resta prima a 4 punti nel girone insieme all'Abruzzo, domani al Ferrando la gara che vale il primato e la qualificazione ai quarti.

Vola l'Under 17 che dopo il pari con il Trento di ieri batte il Molise 2-0 con doppietta di Berta e si prende il primo posto nel gruppo insieme a Trento a quattro punti, lunedì il match deciviso con l'Abruzzo.

Nell'Under 15 riscatto per la formazione della nostra Regione che batte 1-0 il Molise grazie alla rete di Pedone e domani si troverà davanti l'Abruzzo, primo a punteggio pieno, con il solo obiettivo di vincere per provare a prendersi il passaggio del turno.

Nel femminile turno di pausa per la Liguria che domani torna in campo per provare a battere l'Abruzzo fermato oggi sul pari da Trento sull'1-1.

Nelle altre sfide vera propria girandoli di gol ed emozioni nelle gare dell'Under 17 con ben 31 reti e una sola certezza: il Veneto è già qualificao ai quarti di finale. Veneto porotagonista anche nell'Under 15 dove guida il proprio girone, stesso risultato per Abruzzo e Campania. Nel femminile festeggia la Toscana, prima formazione ai quarti di finale, bene anche la Campania che è ad un passo dall'obiettivo.

