Il Busalla non va oltre il pareggio con il Ventimiglia

Finisce 1-1 ed è un punto che non permette a nessuna delle due squadre di spiccare il volo verso la salvezza. Busalla e Ventimiglia si spartiscono la posta e ora sono a quota otto punti in classifica, a più quattro sulla terzultima che però deve ancora giocare (Varazze e Cadimare si sfideranno in serata). Insoma tutto è ancora in ballo nella corsa verso la salvezza.

L'inizio di gara vede Montaldo respingere il tentativo di Sparma, il Busalla rispond econ Minutoli e poi con Repetto ma nessuno dei due inquadra la porta. Al 45' due grandi occasioni per il Ventimiglia ma il duello Sparma-Montaldo vede uscire vincente ancora il portiere.

Dopo un bel primo tempo, veloce e vivace e anche con alcune buone occasioni, le due squadre riescono a capitalizzare la mole di gioco. Per primo ci riesce il Ventimiglia con Ventre che scarica in porta il rigore del vantaggio, massima punizione arrivata tra le proteste del Busalla. I padroni di casa dieci minuti dopo riescono comunque a perggiare con Piemontese.

Nel prossimo turno due sfide vitali per le compagini impegnate oggi, il Busalla se la vedrà con il Rivasamba in trasferta, formazione a sette punti e in buona forma, mentre il Ventimiglia riceverà il Pietra Ligure a sei, saranno probabilmente novanta minuti decisivi per la corsa alla salvezza.