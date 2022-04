Lavagnese. punto d'orgoglio contro il Derthona

Un punto che magari non servirà a troppo in classifica, ma che è una reazione di grande orgoglio da parte della Lavagnese che resta penultima in graduatoria anche se riesce a rosicchiare un punto sull'Imperia ora a più sei dopo il ko con il Vado. Lo 0-0 con il Derthona ha grande valore visto che è stato ottenuto contro la terza della classe.

Ovviamente la sfida vede partire meglio i padroni di casa che con Diallo vanno due volte vicina al gol ma in entrambi i casi è bravo Boschini a respingere le conclusioni, il portiere dei liguri si ripete poi sul colpo di testa di Gueye.

Nella ripresa la Lavagnese prende coraggio e va due volte vicino al gol con Rovido, e Croci, ma Teti su entrambi i tiri non si fa sorprendere. L'estremo difensore del Derthona è bravo poi anche su Avellino che su azione da calcio d'angolo per poco non trova la rete del vantaggio. Prima della fine arriva anche un cartellino rosso per Manasiev del Derthona.