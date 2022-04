Sestrese corsara, l'Arenzano va ko

La Setrese aggancia a quota 13 l'Arenzano al secondo posto dei playout di Eccellenza. La sfida finisce 3-1 ed è un turbine di occasioni ed emozioni, le due squadre sono a distanza di sicurezza dagli ultimi tre posti distanti per entrambe ora nove punti.

Parte subito forte la Sestrese che grazie a Sighieri è già in vantaggio al 13', la punizione del regista verdestellato è imparabile. L'Arenzano prova subito a rimettersi in carreggiata ma Pellicciari solo davanti al portiere spreca. Al 30' è ancora Sighieri a rendersi protagonista, questa volta con l'assist che permette a Sakhi di raddoppiare. Quattro minuti più tardi i padroni di casa rientrano in partita con Pellicciari che segna su azione da calcio d'angolo.

Nella ripresa si mette in luce anche il portiere ospite Rovetta che in uscita ferma il lanciatissimo Mancini. Al 78' arriva il gol che chiude il match ed è ancora Sakhi a trovare il 3-1 approfittando di un errore in disimpegno di un avversario. Nel finale proprio Sakhi viene espulso per un fallo di reazione.

La sfida di oggi unita ai risultati degli altri campi avvicinano e non poco alla salvezza per entrambe le squadre che possono già blindare il posto in Eccellenza nel prossimo turno nei matc contro Cadimare e Albaro.