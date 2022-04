L'Athletic Albaro batte il Pietra Ligure e vola in testa nei playout

L'Albaro è quasi sicuro di disputare il prossimo campionato di Eccellenza. I genovesi infatti oggi battono il Pietra Ligure 3-1 in trasferta e volano in testa alla classifica dei playout con 14 punti, dieci in più del Varazze che però deve ancora giocare il Cadimare. Un vantaggio praticamente impossibile da dilapidare in sole tre giornate con la permanenza in Eccellenza che sarebbe assolutamente meritata.

L'Albaro anche oggi impone la sua legge battendo il Pietra Ligure passando subito in vantaggio al 10' con Donato. La rete è l'unica nel primo tempo in cui il Pietra non riesce a rispondere, ma i padroni di casa al 50' trovano la rete della speranza con Ballone.

L'effetto però non è quello sperato, anzi sembra quasi la molla che fa spiccare il volo agli ospiti che al 60' ripassano in vantaggio con Zazzeri e dieci minuti dopo chiudono i conti con Di Pietro.

Nel prossimo turno l'Albaro se la vedrà con l'Arenzano secondo in classifica e altra squadra molto vicina alla salvezza. Il Pietra Ligure, ora a 6 punti, affronterà invece il Ventimiglia che dopo il pari di oggi è a otto punti.