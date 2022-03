L'Arenzano sbanca il campo del Busalla

Si apre subito con una sorpresa il girone dei playout di Eccellenza. L'Arenzano infatti sbanca il campo del Busalla e vince 3-1 una gara che alla viglia aveva probabilmente un pronostico diverso. Impresa quindi per i rossoneri che vanno anche sotto di una rete, ma riescono prima a recuperare e poi a rimontare.

Sono infatti i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 23' con Repetto che su punizione insacca dopo che all'8' lo stesso calciatore del Busalla aveva colpito la traversa. La sfida però cambia al 33' quando Damonte viene atterrato in area e l'arbitro fischia il rigore per l'Arenzano. Sul dischetto si presenta Baroni che non sbaglia. E'il primo colpo degli ospiti che al 37' trovano anche il raddoppio con Damonte e ribaltano le sorti dell'incontro.

I rossoneri anche nella ripresa continuano a macinare gioco tanto che al 51' Craviotto ha un'altra buona occasione ma il portiere avversario devia in angolo. Al 74'il Busalla resta anche in dieci per il rosso, per doppia ammoinizone di Ferrando. I padroni di casa sotto di un uomo non riescono più a riprendere la gara e anzi crollano all'83' con Minardi che firma il tris dell'Arenzano.