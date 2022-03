Campomorone Sant’Olcese corsaro ad Albenga

Scattano i playoff promozione nel campionato di Eccellenza e il Campomorone Sant’Olcese strappa subito tre punti pesanti sul campo dell’Albenga. I biancoblu battono i padroni di casa 1-0 e partono con il piede giusto nelle nove gare che decreteranno chi potrà sognare la promozione in Serie D.

Il primo tempo è equilibrato e regala solo due occasioni, una per parte, la prima è per i padroni di casa con Gargiulo che di testa mette di poco fuori, mentre dieci minuti più tardi Zola incespica sull’ottimo invito di Fassone da sinistra.

Nella ripresa i biancoblu salgono di colpi e con l’ingresso di De Martini cambiano marcia, al 56’ il nuovo entrato calcia a lato e al 74’ mette la firma sulla rete che vale il match. Lamonica pennella da sinistra per il compagno che in tuffo sblocca la gara. La reazione dell’Albenga non si fa attendere, passano solo quattro minuti e Jebbar ci prova ma il suo tiro viene respinto in angolo da cui nasce una nuova buona occasione per Graziani fermato da un super Canciani. Le emozioni finiscono qui, vince il Campomorone Sant’Olcese sul campo dell’Albenga.

Nel prossimo turno i vincitori di oggi affronteranno il Rapallo Rivarolese partito alla grande con il rotondo 4-1 contro il Baiardo, mentre l’Albenga sfiderà il Taggia sconfitto oggi dalla Fezzanese 3-1.