Entella, Volpe: "Con la Carrarese inizia un nuovo campionato"

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

"Resettare e ripartire" non usa mezzi termini il tecnico dell'Entella Volpe alla vigilia del match contro la Carrarese di domai sera, lunedì. al Comunale di Chiavari. La Virtus è reduce dalle brutte prestazioni, con sconfitta, contro Lucchese e Vis Pesaro, ma il passato è passato e l'allenatore carica i suoi per il futuro: "La partite sono tutte importanti e noi le ultime due le abbiamo sbagliate. Dobbiamo ripartire senza però dimenticare cosa abbiamo fatto fino ad oggi. Siamo arrivati fino a qui con tanta passione e proprio questo ci vorrà insieme a tutto il cuore possibile per battere la Carrarese".

Tre punti obbligati perché da adesso in poi non si può più sbagliare se si vuole continuare a correre verso il terzo posto: "La gara di andata ha segnato l'inizio della nostra risalita, ora dobbiamo ragionare gara dopo gara, mancano nove giornate alla fine, dobbiamo dare il massimo. Nelle ultime tre abbiamo fatto pochi punti, troppo pochi, da domani inizia un nuovo campionato. Per vincere è necessario avere il fuoco dentro".

La buona notizia è che dopo una vero e proprio tour de force, l'Entella tornerà in campo con una intera settimana senza gare: "Si sono allenati tutto al massimo per rispondere al meglio alle ultime due sconfitte, domani dobbiamo fare la partita con tanta determinazione per portare a casa il risultato".