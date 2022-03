Rapallo Rivarolese, poker al Baiardo: Zunino show

Parte con il piede giusto il Rapallo Rivarolese nei playoff di Eccellenza. Nella prima giornata i ruentini battono 4-1 il Baiardo in un match teso in cui a brillare è stella di Zunino, E'la sua tripletta a far svoltare la gara verso i padroni di casa che volano in testa al girone. Punizione severa, forse anche troppo per i genovesi che deono subito rialzare la testa. il torneo della seconda parte di stagione dura solo nove giornate e per provare a conquistare la Promozione serve arrivare tra le prime due.

Primi venti minuti di studio, poi i padroni di casa passano. Al 20' il solito Zunino segna il vantaggio con un bel sinistro e apre le marcature. Il Baiardo regge il colpo per tutta la prima frazione, senza rischiare più quasi nulla, ma va detto che crea anche pochi pericoli.

Nella ripresa la gara si apre, gli spazi crescono al 53' un fallo di mano in area del Baiardo viene punito con il rigore che Zunino trasforma. Il 2-0 non fiacca gli ospiti che al 71' trovano la rete che potrebbe riaprire la gara con una bella girata di Ruffino. Sale la tensione in campo, al 74' Ungaro protesta troppo e si vede sventolare il cartellino rosso in facca, passano due minuti e viene assegnato un altro rigore al Rapallo, Zunino segna ancora, ma subito dopo ne nasce una mischia da cui esce l'espulsione di Carbone del Rapallo.La corrida continua, e nel finale, al 94' Ranasinghe segna anche il 4-1 che chiude definitivamete i conti del match.