Busalla e Atlhetic non si fanno male, il pareggio fa sorridere tutti

Termina 1-1 e alla fine sono tutti contenti. L'Athletic Albaro resta secondo in classifica a 8 punti, il Busalla terzo a sette e soprattutto rosicchiano un punto a Rivasamba e Pietra Ligure, entrambe sconfitte, e non ne perdono sul Cadimare che pareggia 2-2 con il Ventimiglia. Le ultime tre della graduatoria dei playout di Eccellenza restano così a distanza di sicurezza.

La cronaca di Busalla-Athletic Albaro 1-1

La gara non si gioca però in base ai possibilie calcoli. Le due squadre si affrontano per provare a vincere in modo da allontanarsi sempre di più dai bassifondi. I padroni di casa partono alla carica e ci provano con Repetto e Compagnone ma Prisco è attento. Al 27' grande occasione per Repetto che calcia fuori dopo aver scartato anche il portiere. Poco dopo si fa vedere anche l'Albaro con Donato che impegna Montaldo. A un minuto dal duplice fischio ospiti anchora pericolosi con D'Arrigo e il suo tiro alto di poco.

Nella ripresa dopo le emozioni arrivano anche i gol. Al 65' l'Athletic passa con il rigore trasformato da Pagano. La gara però non è ancora finita e il Busalla inizia a spingere sull'acceleratore fino a quando all'82 Cotelessa fissa il risultato sull'1-1.

Nella prossima giornata il Busalla fa visita al Pietra Ligure terzultimo, un risultato positivo avvicinirebbe e non di poco l'obiettivo permanenza in Eccellenza. Per l'Athletic Club Albaro sfida al vertice contro la Sestrese capolista del girone a quota 10, insieme all'Arenzano, e vincente oggi con il Varazze Don Bosco.