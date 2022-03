Il Campomorone Sant'Olcese cade anche a Taggia, secondo ko di fila

Seconda sconfitta consecutiva per il Campomorone Sant'Olcese che aveva iniziato i playoff di Eccellenza con due sucessi in fila. I biancoblu perdono 2-1 contro il Taggia e restano secondi in classifica a sei punti, a meno due dalla vetta, anche grazie ai risultati delle altre, il Baiardo perde con la Cairese e la Fezzanese impatta sull'1-1 con il Canaletto Sepor.

La cronaca di Taggia-Campomorone Sant'Olcese

La sfida di oggi vede il Taggia partire meglio e portarsi in vantaggio al 20' con Carletti che infila la porta avversaria e rende in discesa il percorso dei suoi. Il Campomorone però non ci sta e prova a rispondere, purtroppo però il colpo da biliardo di Zola termina la sua corsa sul palo.

Nella ripresa arrivano i due gol che decretano il risultato finale. Il Taggia raddoppia con Gambacorta all'84' e chiude i conti anche se nel finale gli ospiti trovano il gol della speranza con Righetti. E' il 91', troppo tardi per riuscire a riaddrizzare la gara.

Domenica prossima il Campomorone Sant'Olcese è chiamato al riscatto in casa contro l'ultima in classifica, il Finale che è fermo a quota tre ed è l'unica squadra che ancora non ha vinto nemmeno una partita in questi playoff. Per il Taggia invece sfida da brividi con il Baiardo, entrambe sono seconde in classifica con 6 punti.