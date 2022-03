Rapallo Rivarolese, buona la prima per Podestà

Podestà si presenta con una vittoria sulla panchina del Rapallo Rivarolese. I ruentini lunedì hanno esonerato Fresia e martedì hanno ingaggiato il nuovo mister che dopo pochi giorni ha subito fatto centro con il successo 3-0 in trasferta sul campo del Taggia nei playoff di Eccellenza. La vittoria di oggi riporta ai piani alti i bianconeri che volano a sei punti nel gruppo delle seconde e a meno due dalle capoliste Fezzanese e Cairese.

La cronaca di Finale-Rapalo Rivarolese 0-3

La sfida in realtà nel primo tempo vede i padroni di casa più intraprendenti anche se non riescono quasi mai a creare pericoli. Poi arriva la sfortuna ad abbattersi sul Finale che deve ricorrere a due cambi per due infortuni. Al 43' infine arriva la mazzata: il Rapallo Rivarolese infatti passa in vantaggio con un mancino magico che si infila alle spalle del portiere aversario di Ymeri. Una prodezza straorinaria che decide la prima frazione.

La rete sembra alleggerire gli ospiti che nella ripresa riescono a chiudere i conti. Al 58' arriva il raddoppio con Paterno che è attento a spingere in rete il pallone respinto da Mondino sul tiro di Zunino. Venti minuti dopo è il momento del tris con Michelotti che approfitta dell'uscita errata del portiere avversario e deposita in rete il 3-0 finale blindato a pochi minuti dal termine dall'ottimo intervento di Scatolini sulla punizione di Galli.

Domenica prossima il Rapallo Rivarolese riceverà a domicilio la Genova Calcio che ha vinto oggi portandosi a casa il primo successo di questi playoff.Per il Finale invece sfida difficile in trasferta contro il Baiardo, secondo in classifica.