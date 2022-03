Playout Eccellenza, l'Arenzano batte il Rivasamba e resta in testa

Altri tre punti e salvezza sempre più vicina per l'Arenzano che è primo a dquota dieci nella classifica dei playout di Eccellenza, a più sette sulle zone calde della graduatoria. La permanenza in Eccellenza è vicina grazie ad un playout di livello altissimo con tre vittorie in quattro partite, l'ultima oggi 1-0 con il Rivasamba che invece continua con il suo periodo di crisi: è ultimo con un solo punto e nessuna vittoria.

La cronaca di Arenzano-Rivasamba 1-0

I padroni di casa creano la prima occasione al 20' con Mancini che però non trova il bersaglio grosso. Poco male, al 28' l'arbitro decreta un rigore per fallo di Cicirello, Minardi si presenta sul dischetto e non sbaglia. E'1-0 che resterà il risultato della partita fino alla fine, anche se il Rivasamba nella ripresa recrimina per una possibile massima punizione non concessa dall'arbitro. In pieno recupero grande occasione per l'Arezano, ma Damonte solo davanti alla porta vuota mette fuori.

Domenica prossima i rossoneri affronteranno il Varazze che ha quattro punti ed al momento è fuori solo di una sola lunghezza dalle ultime tre posizioni in classifica, oggi ha perso con l'altra capolista, la Sestrese. Per il Rivasamba match da non fallire contro il Cadimare penultimo a due punti, la vittoria è l'unico risultati utile per provare ad uscire dalle sabbie mobili.